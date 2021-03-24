Звезда «Мстителей» рассказал, что думает о Зайоне Уильямсоне

Американский актёр, звезда «Мстителей» и поклонник «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Маки поделился мнением о тяжёлом форварде Зайоне Уильямсоне.

«В первую очередь стоит сказать, что мы выбрали не того Ван Ганди (Маки бы предпочёл, чтобы «Пеликанс» тренировал Джефф Ван Ганди, а не Стэн. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, его брат был бы лучшим вариантом. У нас очень молодая команда, но в ней есть ядро. И я думаю, что это ядро просто должно научиться побеждать.



Я никогда не видел, чтобы кто-то с такими же габаритами, как у Зайона, так быстро двигался. Кажется, будто это физически невозможно, но теперь я понимаю, почему два года назад у него порвался кроссовок в матче студенческой лиги.



Кем бы он был из супергероев? Халком, однозначно», — сказал Маки в интервью для ESPN.