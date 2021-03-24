Чарльз Баркли назвал лучшего игрока в мире. Это не Леброн, Дюрант и Карри

Легенда НБА, а ныне эксперт телеканала NTN Чарльз Баркли рассказал, кого считает лучшим игроком в мире прямо сейчас. По словам Баркли, лучшим является защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден.

«При всём уважении к Леброну Джеймсу, Яннису Адетокунбо или кому-то ещё, Джейс Харден — лучший баскетболист в мире. Точка.

Я ещё не видел более впечатляющего атакующего игрока. Майкл Джордан и Коби Брайант были лучше с точки зрения защиты, но они не умели так бросать трёхочковые, как Харден, они не были так хороши в дриблинге и проходах под кольцо, в зарабатывании штрафных. Каждый раз, когда Харден идёт под кольцо, он зарабатывает штрафные. Он заслуживает похвалы, это — атакующая машина», —цитирует Баркли Viral Sports.