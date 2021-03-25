Шакил О'Нил отреагировал на то, что Дрэймонд Грин назвал себя лучшим по защите в истории

Легендарный баскетболист, а ныне телеэксперт Шакил О’Нил прокомментировал резонансное высказывание игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина. Ранее форвард калифорнийцев назвал себя лучшим защищающимся игроком в истории НБА.
«Мне нравится, когда игроки говорят о себе таким образом. Если он так считает, то почему нет», — цитирует О’Нила Essentially Sports.
«Думаю, я лучший защищающийся игрок в истории. 100 процентов. Это моё мнение. Есть много аспектов игры в оборонительном плане, и я великолепен в каждом из них. Я останусь при своём. Я бы поставил себя защищаться против любого игрока.
Помимо этого, моё видение игры отличается от видения большинства, потому что я смотрю под другим углом. Для хорошего защитника характерны быстрая реакция, жёсткость, умение предвидеть развитие ситуации ещё до того, как она начала развиваться, и самое главное — умение сделать подбор в защите. Считаю, что я хорош в этом», — сказал ранее Грин.
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