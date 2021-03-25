«Клипперс» разгромили «Сан-Антонио», «Бакс» обыграли «Бостон», одержав 8-ю победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде разгромил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 134:101.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (25 очков), Маркус Моррис (20 очков) и Пол Джордж (17 очков). У «Спёрс» наиболее результативными в матче стали Демар Дерозан (19 очков), Патрик Миллз (17 очков) и Лука Саманич (14 очков).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 121:119 и одержал восьмую победу подряд в сезоне. В составе «Милуоки» лучшими на паркете были Крис Миддлтон (27 очков и 13 подборов), Бобби Портис (21 очко) и Брук Лопес (17 очков). У «Селтикс» самыми заметными в игре стали Джейлен Браун (24 очка и 10 подборов), Кемба Уокер (23 очка) и Джейсон Тейтум (18 очков).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Индиана» – «Детройт» (116:111), «Торонто» – «Денвер» (135:111), «Хьюстон» – «Шарлотт» (97:122), «Орландо» – «Финикс» (112:111), «Чикаго» – «Кливленд» (94:103), «Оклахома» – «Мемфис» (107:116), «Миннесота» – «Даллас» (108:128).