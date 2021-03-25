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«Клипперс» разгромили «Сан-Антонио», «Бакс» обыграли «Бостон», одержав 8-ю победу подряд

«Клипперс» разгромили «Сан-Антонио», «Бакс» обыграли «Бостон», одержав 8-ю победу подряд
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде разгромил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 134:101.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (25 очков), Маркус Моррис (20 очков) и Пол Джордж (17 очков). У «Спёрс» наиболее результативными в матче стали Демар Дерозан (19 очков), Патрик Миллз (17 очков) и Лука Саманич (14 очков).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 121:119 и одержал восьмую победу подряд в сезоне. В составе «Милуоки» лучшими на паркете были Крис Миддлтон (27 очков и 13 подборов), Бобби Портис (21 очко) и Брук Лопес (17 очков). У «Селтикс» самыми заметными в игре стали Джейлен Браун (24 очка и 10 подборов), Кемба Уокер (23 очка) и Джейсон Тейтум (18 очков).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Индиана» – «Детройт» (116:111), «Торонто» – «Денвер» (135:111), «Хьюстон» – «Шарлотт» (97:122), «Орландо» – «Финикс» (112:111), «Чикаго» – «Кливленд» (94:103), «Оклахома» – «Мемфис» (107:116), «Миннесота» – «Даллас» (108:128).

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 134
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 19, Миллз - 17, Саманич - 14, Уайт - 13, Мюррей - 9, Васселл - 8, Пёлтль - 8, Джонсон - 5, Лайлз - 4, Ойбанкс - 4, Бэйтс-Диоп, Гэй, Джонс, Олдридж, Уокер, Уэзерспун
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Моррис - 20, Джордж - 17, Л. Уильямс - 16, Зубац - 14, Батюм - 13, Джексон - 9, Мэнн - 7, Кеннард - 6, Коффи - 5, Отуру - 2, Беверли, Ибака, Паттерсон, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
121 : 119
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 27, Портис - 21, Дивинченцо - 17, Лопес - 17, Адетокунбо - 13, Холидэй - 13, Коннотон - 5, Меррилл - 3, Такер - 3, Адетокунбо - 2, Toupane, Дьяките, Куруч, Нвора, Форбс
Бостон Селтикс: Браун - 24, Уокер - 23, Тейтум - 18, Тиг - 15, Смарт - 12, Тайс - 10, Уильямс - 6, Уильямс - 5, Оджелей - 3, Притчард - 3, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Томпсон, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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