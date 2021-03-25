Мэджик Джонсон обрисовал неутешительные перспективы «Лейкерс»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон поделился мнением о проблемах, с которыми столкнулся «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне. По словам Джонсона, «Лейкерс» предстоит пройти непростой период.

«Отсутствие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса из-за травм вызывает беспокойство. Но, помимо этого, есть и другие вопросы. Например, меня беспокоит позиция центрового. «Лейкерс» не очень хороши в блок-шотах, хотя раньше с этим у команды не было проблем, когда играли Ховард и Макги.

Мы не можем закрыть трёхсекундную зону, у нас нет таких игроков. Я надеюсь, что «Лейкерс» удастся решить эту проблему перед дедлайном. Надо выкупить контракт кого-то из игроков.

Любой команде будет непросто выиграть четыре матча у «Лейкерс» в плей-офф, если все будут здоровы. Я по-прежнему верю в команду, но в этом году у них есть конкуренция, чего не было в прошлом сезоне», — цитирует Джонсона «твиттер» First Take.