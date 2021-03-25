Гомельский: сочувствую Итудису, но называю вещи своими именами

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему критикует главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. Эксперта на его сайте спросили, чем вызван негатив по отношению к тренеру, который завоевал множество трофеев.
«Вы смотрели на то, как играла команда ЦСКА в период с 3 января и по 14 марта? Я назвал это качество игры «системным кризисом». ПБК ЦСКА не согласился с формулировкой. Это дело клуба. Какая разница, как называть то, что я видел. Это был ужасный, неумный, бесхарактерный баскетбол. За мысль на площадке, за организацию игры, за настрой игроков на матчи отвечает тренер. И этим тренером является Итудис.
Я понимаю ситуацию следующим образом: тренер не знал, что делать, как выправить ситуацию. Я ему сочувствую, но называю вещи своими именами. И ещё одно. Я знаю все титулы и заслуги Итудиса. Он получил их абсолютно заслуженно. Но тренерство — это такая профессия, в которой не живут вчерашним днём. Победы команде, которую готовит тренер, нужны здесь и сейчас. И он (тренер) за это отвечает. А поговорка о том, что тренера назначают, чтобы впоследствии снять с должности, — не устаревает», — написал Гомельский.
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