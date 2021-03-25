ЦСКА надолго потерял ведущего игрока

Тяжёлый форвард ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из строя на длительный срок, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок получил травму левой ноги на тренировке, прошедшей вчера, 24 марта.

«Баскетболист прошел обследование в московской клинике, которое подтвердило предварительный диагноз: повреждение связок левого голеностопного сустава. Джоэл будет восстанавливаться на базе клуба. Сроки его возвращения в строй будут корректироваться, исходя из результатов тестирований», — говорится в сообщении.

Сегодня, 25 марта, ЦСКА предстоит встреча с «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Начало игры — в 20:00 мск. Помимо этого, Боломбой, скорее всего, пропустит и матч Евролиги с «Зенитом», который состоится 30 марта.