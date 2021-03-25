«Нижний Новгород» разгромил АЕК в Лиге чемпионов, Воронцевич оформил дабл-дабл
«Нижний Новгород» разгромил АЕК в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 88:60.
В первой четверти нижегородскому клубу удалось набрать преимущество в 10 очков — 25:15. Во второй четверти российская команда не уступала в счёте, увеличив отрыв до 16 очков — 46:30. В третьей десятиминутке преимущество хозяев выросло почти в два раза, «Нижний Новгород» опережал соперника на 29 очков — 71:42. В заключительной четверти российский клуб уверенно удержал преимущество и заработал победу.
Форвард Андрей Воронцевич оформил дабл-дабл — на его счету 15 очков и 11 подборов. Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Артём Комолов, набравший за игру 21 очко.
Лига чемпионов ФИБА. Группа K. 4-й тур
25 марта 2021, четверг. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
88 : 60
АЕК
Афины, Греция
Нижний Новгород: Комолов - 21, Шеферд - 17, Воронцевич - 15, Торопов - 10, Гаврилович - 7, Ганькевич - 5, Герасимов - 4, Петрасек - 4, Чадов - 3, Стребков - 2, Астапкович, Гонтарь
АЕК: Мораитис - 13, Лэнгфорд - 9, Макон - 9, Гкикас - 6, Рогкавопулос - 6, Лойески - 4, Мачюлис - 4, Хрисикопулос - 4, Кацивелис - 3, Мозес - 2
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