«Нижний Новгород» разгромил АЕК в Лиге чемпионов, Воронцевич оформил дабл-дабл

«Нижний Новгород» разгромил АЕК в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 88:60.

В первой четверти нижегородскому клубу удалось набрать преимущество в 10 очков — 25:15. Во второй четверти российская команда не уступала в счёте, увеличив отрыв до 16 очков — 46:30. В третьей десятиминутке преимущество хозяев выросло почти в два раза, «Нижний Новгород» опережал соперника на 29 очков — 71:42. В заключительной четверти российский клуб уверенно удержал преимущество и заработал победу.

Форвард Андрей Воронцевич оформил дабл-дабл — на его счету 15 очков и 11 подборов. Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Артём Комолов, набравший за игру 21 очко.