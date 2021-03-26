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Хэкетт советовался с Джеймсом, Итудис кричал у бровки. Яркие фото победы ЦСКА

ЦСКА — «Црвена Звезда» — 87:72
Хэкетт советовался с Джеймсом, Итудис кричал у бровки. Яркие фото победы ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
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25 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Црвену Звезду».

Хозяева мощно начали встречу и уже после первой четверти лидировали с преимуществом в 12 очков — 31:19. Во второй десятиминутке белградцы немного пришли в себя и минимально выиграли четверть, таким образом, на большой перерыв команды ушли при счёте 50:39 в пользу хозяев.

Во второй половине встречи армейцы уверенно контролировали происходящее на паркете и одержали победу с двузначным счётом — 87:72

Лучшими в составе победителей стал Торнике Шенгелия, записавший в актив 16 очков, 15 очков на счету у Дэниела Хэкетта, ещё по 14 очков в активе Уилла Клайберна и Йоханесса Фойгтмана. У «Црвены Звезды» 20 очков набрал Деян Давидовац.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Црвена Звезда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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