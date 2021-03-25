Драммонд и Олдридж отчислены, Оладипо и Редик обменяны и другие топ-ходы конца дедлайна

В НБА завершился дедлайн. В последние часы было совершено несколько значимых сделок.

«Кливленд Кавальерс» не смогли найти партнера в обменной сделке по центровому Андре Драммонду перед дедлайном и отчислили игрока. Аналогичным образом «Сан-Антонио Спёрс» поступили с «большим» Ламаркусом Олдриджем. «Даллас» выменял из «Нью-Орлеан Пеликанс» атакующего защитника Джей Джей Редика и центрового Николо Мелли, отдав взамен Джеймса Джонса, Уэсли Ивунду и пик второго раунда драфта. «Хьюстон» обменял атакующего защитника Виктора Оладипо в «Майами Хит Хит» на Эйвери Брэдли, Келли Олиника и право на обмен пиками на драфте.

«Сакраменто» обменял центрового Неманью Бьелицу в «Майами Хит» на Мо Харклесса и Криса Силву. «Филадельфия» выменяла из «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающего Джорджа Хилла. «Сиксерс» расстались с центровым Тони Брэдли и форвардом Терренсом Фергюсоном. Брэдли стал игроком «Тандер», Фергюсон отправился в «Нью-Йорк Никс». В «Оклахому» перешёл защитник «Нью-Йорка» Остин Риверс. Защитник Норман Пауэлл перешёл из «Торонто» в «Портленд» в обмен на Гэри Трента и Родни Худа.