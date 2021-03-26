«Валенсия» обыграла «Баварию», «Реал» с трудом одолел АСВЕЛ

В Евролиге завершилось несколько матчей 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» после осечки в минувшем туре в матче с «Баварией» вновь вернулся на победную стезю. Стамбульцы в очередной раз разгромили соперников, расправившись на этот раз с «Панатинаикосом» — 85:65.

«Реал» в непростом матче в Лионе с трудом одолел одного из аутсайдеров турнира АСВЕЛ — 74:71. В ещё одном матче дня «Жальгирис» на домашней арене уступил «Маккаби» из Тель-Авива — 88:81.

Наконец, в последнем матче игрового дня «Валенсия» на домашней арене совершила камбэк в матче с мюнхенской «Баварией», вырвав победу в последней четверти — 83:76. Лучшим в составе победителей стал Майкл Тоби, набравший 18 очков. У «Баварии» 20 очков в активе Владимира Лучича.