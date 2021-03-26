«Валенсия» обыграла «Баварию», «Реал» с трудом одолел АСВЕЛ
В Евролиге завершилось несколько матчей 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» после осечки в минувшем туре в матче с «Баварией» вновь вернулся на победную стезю. Стамбульцы в очередной раз разгромили соперников, расправившись на этот раз с «Панатинаикосом» — 85:65.
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
25 марта 2021, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 65
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Мичич - 21, Данстон - 15, Бьёбуа - 13, Ларкин - 13, Пляйсс - 8, Синглтон - 6, Морман - 4, Шанлы - 4, Симон - 1, Андерсон, Балбай, Тунджер
Панатинаикос: Хезонья - 14, Митоглу - 10, Огюст - 10, Бохоридис - 7, Сент-Рос - 7, Папапетру - 6, Папаяннис - 6, Уайт - 3, Бентил - 2, Дипларос, Каселакис, Мэк
«Реал» в непростом матче в Лионе с трудом одолел одного из аутсайдеров турнира АСВЕЛ — 74:71. В ещё одном матче дня «Жальгирис» на домашней арене уступил «Маккаби» из Тель-Авива — 88:81.
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
25 марта 2021, четверг. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
71 : 74
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Коул - 18, Лайти - 13, Ябуселе - 13, Дьо - 12, Нуа - 5, Лякомб - 4, Фалль - 4, Кауди - 2, Бако, Уолтон, Уэнсу, Хэйс
Реал Мадрид: Томпкинс - 13, Лапровиттола - 12, Абальде - 11, Гаруба Алари - 9, Дек - 8, Тавареш - 8, Кэрролл - 7, Тэйлор - 4, Тайус - 2, Алосен, Козёр, Рейес
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
25 марта 2021, четверг. 22:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
81 : 88
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Жальгирис: Хэйс - 24, Григонис - 14, Йокубайтис - 11, Ловернь - 8, Уолкап - 8, Рабит - 7, Янкунас - 5, Лекавичюс - 4, Вастурия, Гарино, Гебен, Лукошюнас
Маккаби Тель-Авив: Бендер - 16, Джонс - 13, Брайант - 12, Уилбекин - 12, Жижич - 10, ДиБартоломео - 7, Касспи - 7, Дорси - 5, Блайзер - 3, Калояро - 3, Клайн, Коэн
Наконец, в последнем матче игрового дня «Валенсия» на домашней арене совершила камбэк в матче с мюнхенской «Баварией», вырвав победу в последней четверти — 83:76. Лучшим в составе победителей стал Майкл Тоби, набравший 18 очков. У «Баварии» 20 очков в активе Владимира Лучича.
Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2021, четверг. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
83 : 76
Бавария
Мюнхен, Германия
Валенсия: Тоби - 18, Калинич - 12, Деррик Уильямс - 11, Дублевич - 10, ван Россом - 9, Препелич - 8, Вивес - 6, Састре - 6, Маринкович - 3, Лабери, Прадилья, Сан Эметерио
Бавария: Лучич - 20, Болдуин - 13, Ципсер - 9, Уэйлер-Бэбб - 8, Рейнольдс - 6, Сили - 6, Шишко - 6, Джонсон - 4, Радошевич - 4, Джордж, Кремер, Флаккадори
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