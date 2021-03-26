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«Клипперс» без Леонарда обыграли «Сан-Антонио», «Вашингтон» уступил «Никс»

«Клипперс» без Леонарда обыграли «Сан-Антонио», «Вашингтон» уступил «Никс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 98:85.

В составе победителей лучшими на площадке были Реджи Джексон (28 очков), Пол Джордж (24 очка и 13 подборов) и Ивица Зубац (10 очков и 13 подборов), Кавай Леонард участия в игре не принимал. У «Спёрс» наиболее результативными в матче были Демар Дерозан (23 очка), Деджанте Мюррей (18 очков) и Якоб Пёлтль (11 очков).

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
85 : 98
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 23, Мюррей - 18, Пёлтль - 11, Уайт - 11, Васселл - 7, Гэй - 7, Джонсон - 5, Миллз - 3, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Ойбанкс, Саманич, Уокер, Уэзерспун
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 28, Джордж - 24, Зубац - 10, Мэнн - 10, Коффи - 8, Паттерсон - 7, Батюм - 6, Кеннард - 5, Беверли, Ибака, Л. Уильямс, Леонард, Моррис, Отуру, Скрабб

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 106:102. В составе «Никс» лучшими на паркете стали Алекс Бёркс (27 очков), Ар Джей Барретт (24 очка и 10 подборов) и Иммануэль Куикли (16 очков). В составе «Уизардс» наиболее заметными были Брэдли Бил (26 очков), Руи Хатимура (21 очко) и Гаррисон Мэтьюз (16 очков).

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 102
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 27, Барретт - 24, Куикли - 16, Рэндл - 13, Гибсон - 10, Пэйтон - 8, Робинсон - 6, Нокс - 2, Баллок, Браздейкис, Ноэль, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Роуз, Топпин, Харпер
Вашингтон Уизардс: Бил - 26, Хатимура - 21, Мэтьюз - 16, Уэстбрук - 13, Лопес - 10, Нето - 9, Лень - 7, Авдия, Бонга, Брайант, Браун, Вагнер, Гилл, Дав. Бертанс, Робинсон, Смит, Уинстон
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