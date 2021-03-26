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«Парма» вышла в полуфинал Кубка Европы ФИБА

«Парма» вышла в полуфинал Кубка Европы ФИБА
Баскетбол / Прочие турниры 0

«Парма» разгромила болгарский «Балкан» в матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА. Встреча завершилась со счётом 84:62 в пользу пермского клуба.

В первой четверти «Парме» удалось набрать преимущество в 8 очков — 19:11. Во второй четверти российская команда не уступала в счёте, сохранив такую же разницу к перерыву — 37:29. В третьей десятиминутке преимущество «Пармы» выросло более чем в два раза, Подопечные Казиса Максвитиса опережали соперника на 29 очков — 64:45. В заключительной четверти российский клуб упрочил преимущество и заработал победу.

В составе победителей самым результативным стал литовский защитник Адас Юшкявичюс, набравший 18 очков. В полуфинале «Парма» сыграет с победителем пары «Ирони» (Нес-Циона, Израиль) — «Ираклис» (Греция), которые встретятся 26 марта.

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