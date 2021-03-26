Мальцев: состав «Зенита» будет отличаться, они могут задействовать больше иностранцев
Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 26 марта.
«Зенит» — лидер нашего внутреннего чемпионата, команда, которая борется за попадание в плей-офф Евролиги и имеет на это очень хорошие шансы. У них длинная скамейка с отличными игроками, что даёт возможность тренеру Паскуалю хорошую возможность для маневрирования. Мы недавно встречались в рамках лиги ВТБ, но сейчас будет другая игра, так как состав соперника будет отличаться, они могут задействовать больше иностранцев. Мы настроены на борьбу и должны показать баскетбол, как в наших последних матчах», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Химок».
Хавьер Паскуаль: для «Зенита» это важная игра, не такая важная для «Химок»
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