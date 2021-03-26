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Андрей Кириленко высказал мнение об игре без флага и гимна на Олимпиаде

Андрей Кириленко высказал мнение об игре без флага и гимна на Олимпиаде
Баскетбол / Сборная России 0
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Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями о ситуации с запретом использования символики России на Олимпийских играх. По словам функционера, на таких деталях лучше не зацикливаться.

«Все и так это прекрасно знают – что без флага и гимна. Да и вообще, на мой взгляд, эта тема, если её педалировать, отвлекает от результата и забивает голову ненужной информацией. Флаг и гимн, безусловно, важны, но их отсутствие не лишает тебя твоей национальной принадлежности. Спортсмен приехал из России, и все это прекрасно знают. А от того, что на форме не будет флага, он не станет хуже играть в баскетбол.

Считаю, что спортсмены не должны придавать этому особого значения. Пусть оставят эти мысли нам: болельщикам, администраторам. Пусть выходят и доказывают, что они – лучшие. Тем самым позволят нам увидеть россиянина на подиуме, надеюсь! И дадут повод гордиться им», — приводит слова Кириленко «Московский Комсомолец».

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