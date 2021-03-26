В НБА совершено рекордное количество обменов за 30 лет
Вчера, 25 марта, в НБА наступил дедлайн обменов. В последний день обменов в лиге зафиксирован рекорд по количеству сделок за последние 30 лет, оформленных в течение 24 часов, сообщает ESPN & Stats.
Так, перед дедлайном сразу 46 игроков сменили команды. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году, тогда новое место работы себе нашли 43 баскетболиста.
Напомним, что в последний день обменов состоялось несколько крупных событий. Известный ветеран лиги, разыгрывающий Рэджон Рондо присоединился к «Лос-Анджелес Клипперс», «Сан-Антонио Спёрс» и Ламаркус Олдридж договорились о выкупе контракта., Виктор Оладипо принял решение продолжить карьеру в «Майами Хит», а «Бостон Селтикс» усилился французским защитником Эваном Фурнье.
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