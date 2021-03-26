Хавьер Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» над «Химками» в Евролиге
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отреагировал на крупную победу своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (91:70). Это был первый успех петербуржцев в Евролиге после серии из трёх поражений.
«С самого начала и до конца матча мы более-менее контролировали игру. В начале встречи мы не были эффективны: не реализовали некоторые свободные броски, штрафные и броски из-под кольца, поэтому в первой четверти набрали только 14 очков.
После этого мы улучшили игру как в защите, так и в нападении, были более эффективны и шаг за шагом наращивали преимущество. В итоге мы выиграли этот важный для нас матч с довольно большим преимуществом», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».
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