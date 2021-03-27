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«Лейкерс» впервые выиграли без Леброна, «Голден Стэйт» проиграл «Атланте»

«Лейкерс» впервые выиграли без Леброна, «Голден Стэйт» проиграл «Атланте»
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв «Кливленд Кавальерс» со счётом 100:86.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Монтрезл Харрелл, отметившийся дабл-даблом из 24 очков, 10 подборов и двух передач. Лучшую результативность у «Кливленда» продемонстрировал форвард Ларри Нэнс, на счету которого также дабл-дабл – 17 очков, 10 подборов и пять передач.

Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые одержал победу без звёздного форварда Леброна Джеймса, который продолжает залечивать травму.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 86
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Харрелл - 24, Шрёдер - 17, Хортон-Такер - 15, Моррис - 13, Мэттьюз - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Карузо - 5, Кузма - 4, Марк Газоль - 4, Маккинни - 2, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Дэвис, Кейкок
Кливленд Кавальерс: Нэнс - 17, Гарлэнд - 14, Аллен - 13, Кук - 9, Окоро - 6, Осман - 6, Стивенс - 6, Томас - 5, Дотсон - 4, Уэйд - 4, Уиндлер - 2, Деллаведова, Лав, Принс, Секстон, Хартенштайн

В другом матче дабл-даблы Джона Коллинса (38 очков, 12 подборов и две передачи) и Трея Янга (21 очко, три подбора и 15 передач) помогли «Атланте Хоукс» на выезде обыграть «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:108. Для «Голден Стэйт» это поражение стало четвёртым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 124
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Уайзмен - 18, Пул - 15, Убре - 14, Манньон - 10, Пэскелл - 8, Луни - 4, Ли - 3, Мюлдер - 3, Бэйзмор - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Грин, Карри, Смайлагич, Томпсон
Атланта Хоукс: Коллинс - 38, Янг - 21, Капела - 18, Галлинари - 12, Богданович - 11, Хилл - 8, Снелл - 5, Хаертер - 5, Мэйс - 4, Оконгву - 2, Гудвин, Данн, Л. Уильямс, Найт, Реддиш, Фернанду, Хантер
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