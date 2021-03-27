«Лейкерс» впервые выиграли без Леброна, «Голден Стэйт» проиграл «Атланте»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв «Кливленд Кавальерс» со счётом 100:86.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Монтрезл Харрелл, отметившийся дабл-даблом из 24 очков, 10 подборов и двух передач. Лучшую результативность у «Кливленда» продемонстрировал форвард Ларри Нэнс, на счету которого также дабл-дабл – 17 очков, 10 подборов и пять передач.

Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые одержал победу без звёздного форварда Леброна Джеймса, который продолжает залечивать травму.

В другом матче дабл-даблы Джона Коллинса (38 очков, 12 подборов и две передачи) и Трея Янга (21 очко, три подбора и 15 передач) помогли «Атланте Хоукс» на выезде обыграть «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:108. Для «Голден Стэйт» это поражение стало четвёртым кряду.