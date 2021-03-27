«Лейкерс» впервые выиграли без Леброна, «Голден Стэйт» проиграл «Атланте»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв «Кливленд Кавальерс» со счётом 100:86.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Монтрезл Харрелл, отметившийся дабл-даблом из 24 очков, 10 подборов и двух передач. Лучшую результативность у «Кливленда» продемонстрировал форвард Ларри Нэнс, на счету которого также дабл-дабл – 17 очков, 10 подборов и пять передач.
Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые одержал победу без звёздного форварда Леброна Джеймса, который продолжает залечивать травму.
В другом матче дабл-даблы Джона Коллинса (38 очков, 12 подборов и две передачи) и Трея Янга (21 очко, три подбора и 15 передач) помогли «Атланте Хоукс» на выезде обыграть «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:108. Для «Голден Стэйт» это поражение стало четвёртым кряду.
- 27 марта 2021
-
09:25
-
09:24
-
09:21
-
08:11
-
08:09
-
06:10
-
05:27
-
01:09
- 26 марта 2021
-
23:58
-
22:35
-
22:32
-
21:51
-
20:55
-
19:49
-
18:51
-
17:47
-
16:46
-
15:48
-
14:42
-
13:58
-
13:23
-
13:18
-
12:48
-
11:57
-
11:14
-
11:12
-
10:44
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
07:58
-
07:56
-
07:53
-
06:39
-
06:07