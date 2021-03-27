«Бруклин» нацелен на отчисленного игрока с точностью 47,3% из-за дуги

Руководство «Бруклин Нетс» рассматривает вариант подписания контракта с центровым Горги Дженгом. Баскетболист стал свободным агентом после отчисления из «Мемфис Гриззлиз», о чём сообщил на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шэмс Чарания.

Баскетболист выпал из ротации команды из Теннесси ещё 1 марта и с тех пор так и не появлялся на паркете. В нынешнем регулярном чемпионате Дженг принял участие в 22 матчах, набирая в них 7,9 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,3 передачи. При этом Горги может похвастать высоким процентом реализации бросков с дальней дистанции — 47,3.

«Нетс» в нынешнем сезоне являются одними из претендентов на титул. В ходе чемпионата «Бруклин» усилился Джеймсом Харденом и Блэйком Гриффином.