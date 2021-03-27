ЦСКА в полтора раза перебил предложение «Реала» по звезде «Баварии»

ЦСКА готов предложить «Баварии» 1,3 млн евро за трансфер центрового Джалена Рейнольдса, сообщает Defenca Central. Заинтересованность ЦСКА ставит под угрозу переход Рейнольдса в «Реал», который был готов выделить 800 тыс. евро за счёт расставания с Фелипе Рейесом и Алексом Тайусом.

Прошлым летом Рейнольдс подписал контракт с «Баварией» по схеме «1+1». В соглашении есть пункт, позволяющий клубу автоматически продлить контракт ещё на год. ЦСКА и «Реалу» придётся вести переговоры с немецким клубом о переходе игрока.

Рейнольдс является приоритетной трансферной целью «Реала» для усиления передней линии. Мадридский клуб собирается кардинальным образом изменить состав в межсезонье. Фелипе Рейес, Джейси Кэролл и Руди Фернандес могут завершить карьеру, Николас Лапровиттола и Алекс Тайус должны уйти по истечении контрактов, не исключены и другие перестановки.