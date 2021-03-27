Тренер УНИКСа ответил на вопрос, что взбесило удалённого Димитриса Прифтиса в матче с ЦСКА

Тренер УНИКСа Томас Нику не стал отвечать на вопрос журналистов о поведении главного тренера казанцев Димитриса Прифтиса. Они поинтересовались, что специалиста разозлило в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 102:86 в пользу москвичей. Прифтис в четвёртой четверти был удалён.

«Мы хорошо начали, на равных сражались с очень сложным соперником. Но мы теряли силы минута за минутой, это понятно, так как нам не хватало энергии после сложной игры в Краснодаре. Мы чувствовали усталость, а ЦСКА постепенно нашел хороший ритм и легко наказал нас. Что так взбесило Прифтиса в четвертой четверти, лучше спросить его самого, я готов говорить только про игру», — цитирует Нику «РИА Новости».