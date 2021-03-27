Игрок НБА потерял четырёх членов семьи

Форвард «Хьюстон Рокетс» Дэньюэл Хауз потерял сразу нескольких членов семьи. Так, в автомобильной аварии, произошедшей 14 марта, погибли невестка и три племянника баскетболиста, сообщает Open-Court.

По данным источника, виновником ДТП стал другой водитель. Он, будучи пьяным, врезался в автомобиль. В нём находились Порша Бранч, супруга брата Хауза, а также их дети. На месте погиб 7-летний сын. В больнице позже скончались ещё двое сыновей (2 и 5 лет). Из-за трагедии Хауз пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Игрок присутствовал на поминальной службе.

По данным полиции, за несколько секунд до рокового столкновения скорость автомобиля виновника ДТП составляла 185 км в час.