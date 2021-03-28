Андрей Мальцев: важно сохранить правильный внутренний настрой, сыграть рассудительно

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Цмоки-Минск». Матч пройдёт 28 марта, в воскресенье. Начало — в 15:00 мск.

«Это наш третий матч за неделю, причём играем мы в трёх разных залах. После матча с «Зенитом» мы провели неполную тренировку, хоть и на родной площадке. Приходится готовиться к очень важной игре с «Цмоки-Минском» в восстановительном режиме.

«Цмоки» находятся внизу турнирной таблицы, но эта команда имеет свой собственный почерк: они играют в быстрый баскетбол, и их ни в коем случае нельзя недооценивать, потому что во многих проигранных матчах им в большей степени не везло, чем не хватало мастерства.

Расслабляться не стоит, также важно сохранить правильный внутренний настрой, сыграть рассудительно, но отдаваясь борьбе на сто процентов», — цитирует Мальцева пресс-служба «Химок».