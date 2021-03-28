Митчелл Робинсон получил перелом ноги во время матча

Центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон во время субботнего матча регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» (102:96) получил перелом правой стопы, сообщает Hoops Rumors.

22-летний баскетболист пройдет повторное обследование в воскресенье, когда команда вернется в Нью-Йорк. Робинсон проводил четвёртую игру после того, как пропустил больше месяца из-за перелома руки. Инцидент произошёл в первой четверти матча, когда Робинсон неудачно приземлился на правую ногу после перехвата мяча.



Статистические показатели центрового «Никс» в нынешнем сезоне составляют 8,5 очка, 8,4 подбора, 1,5 блок-шота и 1,1 перехвата в среднем за игру. У «Нью-Йорка» есть опция команды в контракте Робинсона на слдующей сезон в размере 1,8 млн долларов…