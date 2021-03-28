В ЦСКА отреагировали на информацию о намерении подписать лидера «Баварии»

ЦСКА не интересуется американским центровым мюнхенской «Баварии» Джаленом Рейнольдсом, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники в пресс-службе армейцев.

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что ЦСКА предлагает Рейнольдсу контракт на следующий сезон стоимостью 1,3 миллиона евро. Экс-игрок «Зенита» (Санкт-Петербург) в текущем сезоне Евролиги набирает по 14,1 очка и делает по 6,1 подбора в среднем за матч.

«Джален Рейнольдс проводит отличный сезон, но у нас в составе есть лучший центровой Евролиги Никола Милутинов. Его восстановление после травмы проходит по плану, и у нас нет причин думать о худших сценариях. Потому все слухи об интересе ЦСКА к другим центровым можно корректно назвать несостоятельными», — сообщили в пресс-службе ЦСКА.