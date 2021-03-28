Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Владимира Гомельского спросили о случившемся между Итудисом и Джеймсом. Он ответил

Владимира Гомельского спросили о случившемся между Итудисом и Джеймсом. Он ответил
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, видел ли он перепалку, произошедшую между главный тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом и защитником Майком Джеймсом во время матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Не видел. Если вы видели выпад со стороны Джеймса, то я его пропустил», — написал Гомельский на своём сайте.

Джеймс покинул площадку после перепалки с тренером и не вернулся в игру. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайбёрн, который принёс ЦСКА 24 очка. После этой победы армейцы обошли УНИКС в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и поднялись на второе место.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021