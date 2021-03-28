Владимира Гомельского спросили о случившемся между Итудисом и Джеймсом. Он ответил

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, видел ли он перепалку, произошедшую между главный тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом и защитником Майком Джеймсом во время матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Не видел. Если вы видели выпад со стороны Джеймса, то я его пропустил», — написал Гомельский на своём сайте.

Джеймс покинул площадку после перепалки с тренером и не вернулся в игру. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайбёрн, который принёс ЦСКА 24 очка. После этой победы армейцы обошли УНИКС в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и поднялись на второе место.