Майк Джеймс прошёл тест на коронавирус после скандального инцидента с Димитрисом Итудисом

Защитник ЦСКА Майк Джеймс на своей странице в «Твиттере» сообщил, что сдал отрицательный текст на коронавирус.

Напомним, ранее Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом и не вернулся в игру против УНИКСа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайбёрн, который принёс ЦСКА 24 очка. После этой победы армейцы обошли УНИКС в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и поднялись на второе место.