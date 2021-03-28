Майк Джеймс отреагировал на трансфер Олдриджа в «Нетс» и прояснил отношение к Леброну

Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на переход тяжёлого форварда Ламаркуса Олдриджа в «Бруклин Нетс».

«Жульничество «Нетс», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, Джеймс ретвитнул запись разыгрывающего «Милана» Малкольма Дилэйни о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Непопулярное мнение: в НБА люди не собирают команды, чтобы свергнуть Леброна. Они просто пытаются выиграть титул. Все дело не в Леброне… Я не отвечаю, так что, каково ваше мнение, мужчина, пожимающий плечами. Я не буду отвечать, так что меня не волнует ваше мнение», — написал Дилэйни.

Напомним, ранее Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом и не вернулся в игру против УНИКСа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайбёрн, который принёс ЦСКА 24 очка. После этой победы армейцы обошли УНИКС в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и поднялись на второе место.