«Химки» разгромили «Цмоки-Минск» с разницей +24, Алексей Швед набрал 25 очков
«Химки» на своей площадке разгромили «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 89:65.
Первая четверть прошла в равной борьбе, однако к её концу «Химки» были впереди — 20:16. Во второй десятиминутке хозяевам удалось нарастить преимущество, и к большому перерыву на табло был счёт 49:33. До конца матча подмосковная команда сохраняла отрыв. Третья четверть завершилась со счётом 68:46, а в концовке встречи преимущество «Химок» выросло до 33 очков, однако гостям удалось сократить разницу до +24.
Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 25 очков. 17 очков и 10 подборов на свой счёт записал Джордан Мики. Гостям 15 очков принёс Владислав Близнюк.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
89 : 65
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Химки: Швед - 25, Мики - 17, Макколум - 12, Валиев - 10, Карасёв - 6, Вяльцев - 5, Зайцев - 4, Барашков - 3, Моня - 3, Воронов - 2, Шарапов - 2, Понкрашов
Цмоки-Минск: Близнюк - 15, Лейманис - 13, Кук - 10, Клайберн - 8, Веремеенко - 4, Викентьев - 4, Рогозенко - 4, Борисевич - 3, Дуду - 3, Коратцов - 1, Пустогвар, Стабровский
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