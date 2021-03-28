Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Химки» разгромили «Цмоки-Минск» с разницей +24, Алексей Швед набрал 25 очков

«Химки» разгромили «Цмоки-Минск» с разницей +24, Алексей Швед набрал 25 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Химки» на своей площадке разгромили «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 89:65.

Первая четверть прошла в равной борьбе, однако к её концу «Химки» были впереди — 20:16. Во второй десятиминутке хозяевам удалось нарастить преимущество, и к большому перерыву на табло был счёт 49:33. До конца матча подмосковная команда сохраняла отрыв. Третья четверть завершилась со счётом 68:46, а в концовке встречи преимущество «Химок» выросло до 33 очков, однако гостям удалось сократить разницу до +24.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 25 очков. 17 очков и 10 подборов на свой счёт записал Джордан Мики. Гостям 15 очков принёс Владислав Близнюк.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
89 : 65
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Химки: Швед - 25, Мики - 17, Макколум - 12, Валиев - 10, Карасёв - 6, Вяльцев - 5, Зайцев - 4, Барашков - 3, Моня - 3, Воронов - 2, Шарапов - 2, Понкрашов
Цмоки-Минск: Близнюк - 15, Лейманис - 13, Кук - 10, Клайберн - 8, Веремеенко - 4, Викентьев - 4, Рогозенко - 4, Борисевич - 3, Дуду - 3, Коратцов - 1, Пустогвар, Стабровский
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021