«Химки» разгромили «Цмоки-Минск» с разницей +24, Алексей Швед набрал 25 очков

«Химки» на своей площадке разгромили «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 89:65.

Первая четверть прошла в равной борьбе, однако к её концу «Химки» были впереди — 20:16. Во второй десятиминутке хозяевам удалось нарастить преимущество, и к большому перерыву на табло был счёт 49:33. До конца матча подмосковная команда сохраняла отрыв. Третья четверть завершилась со счётом 68:46, а в концовке встречи преимущество «Химок» выросло до 33 очков, однако гостям удалось сократить разницу до +24.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 25 очков. 17 очков и 10 подборов на свой счёт записал Джордан Мики. Гостям 15 очков принёс Владислав Близнюк.