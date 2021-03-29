«Лейкерс» обыграли «Орландо», «Шарлотт» впервые проиграл после вылета Ламело Болла

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 96:93.

В составе победителей лучшими на площадке были Деннис Шрёдер (24 очка), Кайл Кузма (21 очко и 11 подборов) и Монтрезл Харрелл (18 очков и 11 подборов). Леброн Джеймс участия в игре не принимал. У «Мэджик» наиболее результативными стали Дуэйн Бэйкон (26 очков), Чума Океке (14 очков) и Мохамед Бамба (11 очков).

В другом матче игрового дня «Шарлотт Хорнетс» прервал серию из трёх побед и проиграл впервые после вылета из-за травмы Ламело Болла. «Хорнетс» дома в овертайме уступили «Финикс Санз» со счётом 97:101. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (35 очков), Крис Пол (16 очков) и Деандре Эйтон (14 очков и 14 подборов). У «Шарлотт» наиболее заметными в игре были Девонте Грэм (30 очков), Терри Розир (22 очка и 10 подборов) и Майлс Бриджес (18 очков и 12 подборов).

Также в НБА прошли ещё два матча: «Денвер» – «Атланта» (126:102) и «Торонто» – «Портленд» (117:122).