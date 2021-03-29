Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» обыграли «Орландо», «Шарлотт» впервые проиграл после вылета Ламело Болла

«Лейкерс» обыграли «Орландо», «Шарлотт» впервые проиграл после вылета Ламело Болла
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 96:93.

В составе победителей лучшими на площадке были Деннис Шрёдер (24 очка), Кайл Кузма (21 очко и 11 подборов) и Монтрезл Харрелл (18 очков и 11 подборов). Леброн Джеймс участия в игре не принимал. У «Мэджик» наиболее результативными стали Дуэйн Бэйкон (26 очков), Чума Океке (14 очков) и Мохамед Бамба (11 очков).

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2021, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 93
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 24, Кузма - 21, Харрелл - 18, Моррис - 12, Марк Газоль - 7, Колдуэлл-Поуп - 4, Хортон-Такер - 4, Карузо - 3, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Дэвис, Кейкок, Маккинни
Орландо Мэджик: Бэйкон - 26, Океке - 14, Бамба - 11, Хэмптон - 10, Эннис - 9, Картер - 8, Рэндл - 8, Портер - 5, Берч - 2, Айзек, Картер-Уильямс, Мане, Росс, Фульц, Харрис, Энтони

В другом матче игрового дня «Шарлотт Хорнетс» прервал серию из трёх побед и проиграл впервые после вылета из-за травмы Ламело Болла. «Хорнетс» дома в овертайме уступили «Финикс Санз» со счётом 97:101. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (35 очков), Крис Пол (16 очков) и Деандре Эйтон (14 очков и 14 подборов). У «Шарлотт» наиболее заметными в игре были Девонте Грэм (30 очков), Терри Розир (22 очка и 10 подборов) и Майлс Бриджес (18 очков и 12 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
97 : 101
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 30, Розир - 22, Бриджес - 18, Хэйворд - 15, Мартин - 8, Бийомбо - 2, Зеллер - 2, Болл, Вашингтон, Дарлинг, Кэри, Макдэниелс, Мартин, Монк, Риллер, Ричардс, Уонамэйкер
Финикс Санз: Букер - 35, Пол - 16, Эйтон - 14, Бриджес - 13, Крэйг - 9, Пэйн - 6, Шарич - 6, Краудер - 2, Александер, Гэллоуэй, Джонсон, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит

Также в НБА прошли ещё два матча: «Денвер» – «Атланта» (126:102) и «Торонто» – «Портленд» (117:122).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021