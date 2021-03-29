Мэджик Джонсон отреагировал на переход Андре Драммонда в «Лейкерс»

Легендарный баскетболист НБА Мэджик Джонсон прокомментировал переход центрового Андре Драммонда в «Лос-Анджелес Лейкерс». Джонсон высоко оценил переход игрока.
«Поздравлю Андре Драммонда с контрактом с «Лейкерс», добро пожаловать в Лос-Анджелес! Андре — именно то, что нужно «Лейкерс». Бигмен, набирающий очки, делающий подборы и хорошо защищающийся», — написал Джонсон в своём «твиттере».
«Лейкерс» предлоили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность побороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб. Драммонд играл за «Кливленд» с 2020 года. Ранее центровой с 2012 года выступал за «Детройт Пистонс».
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