«Голден Стэйт». «Майами» и «Бостон» претендуют на 4-кратного участника Матча звёзд НБА

Сразу три клуба НБА следят за ситуацией с центровым Демаркусом Казинсом. Как сообщает журналист Эван Мэсси, на игрока претендуют «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».
В настоящее время Казинс является свободным агентом. Ранее 30-летний центровой покинул «Хьюстон Рокетс» и пока не заключил соглашение ни с одним из клубов, но продолжил тренироваться, поддерживая форму.
В нынешнем сезоне Казинс провёл 25 матчей за «Хьюстон». В среднем он набирал 9,6 очка, делал 7,6 подбора и 2,4 передачи.
Ранее сообщалось, что «Бостон» хотел подписать Андре Драммонда, но тот в итоге выбрал «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Лейкерс» предложили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность бороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.
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