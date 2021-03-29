Гилберт Аренас поставил под сомнение способности Денниса Родмана

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас поделился мнением о гипотетическом противостоянии легенды лиги Денниса Родмана и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. По словам Аренаса, Родман не смог бы остановить Леброна.

«Родман не смог бы остановить Джеймса. Да, он был хорошим защитником. Он мог успешно противостоять тем игрокам, которые находились спиной к корзине. Но тогда был совсем другой баскетбол.

Блокировка руки работала, потому что тогда в атаке форвард выполнял функцию по организации игры. Он был у кольца, чтобы помочь партнёрам провести атаку. Тогда было легко обороняться против парня, который стоит на месте, но сейчас всё иначе», — приводит слова бывшего игрока НБА Essentially Sports.