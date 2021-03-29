Айзея Томас привёл новый аргумент в пользу того, что Джордан — не величайший в истории

Бывший игрок НБА Айзея Томас поделился мнением о легенде лиги Майкле Джордане. Томас в очередной раз заявил, что не считает Джордана величайшим игроком в истории НБА.

Томас выложил в социальных сетях видео с легендой НБА Каримом Абдул-Джаббаром. В видео Абдул-Джаббар подробно объясняет, почему не считает Джордана величайшим.

«Я всегда говорю, что эти люди просто не видели игру Оскара Робертсона или Джерри Уэста. Когда они играли, матчи не показывали по телевизору.

Почему моё имя не называют, когда говорят о величайшем игроке в истории? Потому что люди ценят атлетизм Джордана. Это очевидно. А во мне они видят просто высокого парня. И они не считают, что я упорно работал над своей игрой. Я бы не мог делать того, что делал Джордан. А он не мог бы делать то, что могу я. В любом случае люди будут спорить на эту тему», — сказал Абдул-Джаббар.