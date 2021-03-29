28 очков Томпсона не помогли «Астане» обыграть «Парму»
«Парма» на выезде обыграла «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 84:80.
В первой четверти хозяевам удалось выйти вперёд, но их преимущество составляло всего шесть очков — 21:27. Оставшаяся часть матча также проходила в равной борьбе. К большому перерыву счёт на табло был 45:46. В третьей четверти «Астана» не уступала в счёте, однако нарастить весомый отрыв команде не удалось — 62:65. В начале заключительного отрезка «Парма» сравняла счёт, а потом вышла вперёд, завоевав победу в матче.
Самым результативным в составе победителей стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 20 очков. 19 очков на свой счёт записал форвард Борис Савович. 28 очков казахстанской команде принёс разыгрывающий Майкл Томпсон.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
29 марта 2021, понедельник. 18:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
80 : 84
Парма
Пермь, Россия
Астана: Томпсон - 28, Бажин - 16, Бакнер - 14, Хилл - 9, Мурзагалиев - 7, Пономарев - 6, Айткали, Гаврилов, Майдекин, Пан, Силиньш, Щербак
Парма: Жукаускас - 20, Савович - 19, Мейерис - 12, Понитка - 11, Уильямс - 10, Жмако - 4, Юшкявичюс - 4, Григорьев - 2, Ивлев - 2, Буланов, Чернышев, Шейко
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