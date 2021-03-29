28 очков Томпсона не помогли «Астане» обыграть «Парму»

«Парма» на выезде обыграла «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 84:80.

В первой четверти хозяевам удалось выйти вперёд, но их преимущество составляло всего шесть очков — 21:27. Оставшаяся часть матча также проходила в равной борьбе. К большому перерыву счёт на табло был 45:46. В третьей четверти «Астана» не уступала в счёте, однако нарастить весомый отрыв команде не удалось — 62:65. В начале заключительного отрезка «Парма» сравняла счёт, а потом вышла вперёд, завоевав победу в матче.

Самым результативным в составе победителей стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 20 очков. 19 очков на свой счёт записал форвард Борис Савович. 28 очков казахстанской команде принёс разыгрывающий Майкл Томпсон.