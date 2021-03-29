Димитрий Итудис — после скандала с Майком Джеймсом: никто не может стоять выше команды

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о ситуации в команде на фоне отстранения защитника Майка Джеймса.

«У ЦСКА стабильное руководство, стабильный президент, стабильный спонсор, стабильные идеи. Мы здесь, чтобы защищать то, что определяют команда, история и спонсор. Каждого судят по его позиции. Вместе мы определяем, что означает команда и что означает каждая цель. В исключениях нет необходимости. Коллектив определяет и отвергает тех, кто в него не вписывается. Это происходит в любом аспекте командного вида спорта.

Самые приятные воспоминания — это те дни, когда мы добились чего-то неординарного, когда мы помогали друг другу. Солдаты, которые ежедневно подвергаются опасности, говорят, что самые напряжённые дни были, когда они помогали другим людям. Это то, что мы представляем как организация ЦСКА. Побеждают не только обстоятельства, но и талант. Никто не может стоять выше команды», — приводит слова Итудиса Gazzetta.