Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Димитрий Итудис — после скандала с Майком Джеймсом: никто не может стоять выше команды

Димитрий Итудис — после скандала с Майком Джеймсом: никто не может стоять выше команды
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о ситуации в команде на фоне отстранения защитника Майка Джеймса.

«У ЦСКА стабильное руководство, стабильный президент, стабильный спонсор, стабильные идеи. Мы здесь, чтобы защищать то, что определяют команда, история и спонсор. Каждого судят по его позиции. Вместе мы определяем, что означает команда и что означает каждая цель. В исключениях нет необходимости. Коллектив определяет и отвергает тех, кто в него не вписывается. Это происходит в любом аспекте командного вида спорта.

Самые приятные воспоминания — это те дни, когда мы добились чего-то неординарного, когда мы помогали друг другу. Солдаты, которые ежедневно подвергаются опасности, говорят, что самые напряжённые дни были, когда они помогали другим людям. Это то, что мы представляем как организация ЦСКА. Побеждают не только обстоятельства, но и талант. Никто не может стоять выше команды», — приводит слова Итудиса Gazzetta.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021