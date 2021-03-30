Эксперт: мне жаль тебя, Андре Драммонд

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о переходе центрового Андре Драммонда в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Славься, «спаситель» «Лейкерс» Андре Драммонд. Восемь проигранных матчей в плей-офф НБА с 36% реализации штрафных бросков. А теперь он в свете самых ярких прожекторов НБА. Ламаркус Олдридж был бы куда полезнее в этой роли. Удачи, Дре. Мне жаль тебя», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, с возможным переходом в «Лейкерс» связывали центрового Ламаркуса Олдриджа, однако он присоединился к «Бруклин Нетс».

Сообщалось, что «Лейкерс» предложили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность бороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.