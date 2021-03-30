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«Голден Стэйт» с вернувшимся Карри обыграл «Чикаго», «Клипперс» разбили «Милуоки»

«Голден Стэйт» с вернувшимся Карри обыграл «Чикаго», «Клипперс» разбили «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 116:102 и прервал 4-матчевую серию поражений.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс вернувшийся в строй разыгрывающий Стефен Карри, на счету которого 32 очка, 5 подборов и 6 передач. Лучшую результативность в составе «Чикаго» продемонстрировал центровой Никола Вучевич – 21 очко, 9 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Уиггинс - 21, Убре - 18, Уайзмен - 12, Грин - 11, Бэйзмор - 9, Пул - 7, Ли - 6, Луни, Манньон, Мюлдер, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
Чикаго Буллз: Вучевич - 21, Саторански - 14, Уильямс - 14, Маркканен - 13, Лавин - 12, Янг - 10, Тайс - 6, Арчидиаконоу - 5, Браун - 5, Грин - 2, Амину, Валентайн, Дотсон, Мокока, Темпл, Уайт, Фелисио

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» в родных стенах разгромил «Милуоки Бакс» (129:105), одержав 6-ю победу кряду. Лучшим по результативности в этой игре стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо – 32 очка, 6 подборов и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 25, Леонард - 23, Кеннард - 21, Джексон - 20, Мэнн - 14, Паттерсон - 9, Батюм - 8, Зубац - 6, Коффи - 3, Беверли, Джордж, Ибака, Отуру, Рондо, Скрабб
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Холидэй - 24, Миддлтон - 15, Форбс - 8, Адетокунбо - 7, Лопес - 7, Дивинченцо - 5, Коннотон - 5, Дьяките - 2, Toupane, Куруч, Меррилл, Нвора, Портис, Такер

В других матчах «Сан-Антонио Спёрс» крупно уступил «Сакраменто Кингз» (115:132), а «Юта Джаз» с перевесом в 39 очков обыграла «Кливленд Кавальерс» (114:75).

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 132
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 23, Уайт - 19, Дерозан - 17, Пёлтль - 17, Гэй - 10, Миллз - 9, Ойбанкс - 8, Джонсон - 7, Васселл - 3, Саманич - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Дьенг, Лайлз, Рейнольдс, Уокер, Уэзерспун
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Холмс - 23, Хилд - 20, Халибёртон - 15, Барнс - 14, Дэвис - 14, Харклесс - 13, Мету - 5, Райт - 2, Сильва - 2, Багли III, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Рэмси, Уайтсайд
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
114 : 75
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Юта Джаз: Митчелл - 19, Гобер - 18, Конли - 18, Кларксон - 9, Ньянг - 9, Инглс - 7, Они - 6, Фэйворс - 6, О'Нил - 5, Томас - 5, Брэнтли - 4, Богданович - 3, Хьюз - 3, Ильясова - 2, Азубуике, Морган, Форрест
Кливленд Кавальерс: Секстон - 20, Гарлэнд - 18, Уэйд - 7, Дотсон - 5, Окоро - 5, Принс - 5, Стивенс - 5, Томас - 5, Хартенштайн - 5, Аллен, Деллаведова, Кук, Лав, Нэнс, Осман, Уиндлер
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