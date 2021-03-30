«Голден Стэйт» с вернувшимся Карри обыграл «Чикаго», «Клипперс» разбили «Милуоки»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 116:102 и прервал 4-матчевую серию поражений.
Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс вернувшийся в строй разыгрывающий Стефен Карри, на счету которого 32 очка, 5 подборов и 6 передач. Лучшую результативность в составе «Чикаго» продемонстрировал центровой Никола Вучевич – 21 очко, 9 подборов и 6 передач.
В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» в родных стенах разгромил «Милуоки Бакс» (129:105), одержав 6-ю победу кряду. Лучшим по результативности в этой игре стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо – 32 очка, 6 подборов и 3 передачи.
В других матчах «Сан-Антонио Спёрс» крупно уступил «Сакраменто Кингз» (115:132), а «Юта Джаз» с перевесом в 39 очков обыграла «Кливленд Кавальерс» (114:75).
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