В «Хьюстоне» высказались об обмене Хардена, после которого команда оказалась на дне

Генменеджер «Хьюстон Рокетс» Рафаэль Стоун прокомментировал переход защитника Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс». После ухода Хардена сезон у «Хьюстона» складывается неудачно. Команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. По словам Стоуна, он не сожалеет о принятом решении.
«Если бы я вновь оказался в такой ситуации, то 100% совершил бы эту сделку вновь. Конечно, вы не знаете всего, что знаю я. Но нисколько не сожалею об обмене. Я не сомневался, когда мы оформляли сделку.
Мы совершали и другие сделки. Но именно этот обмен позволит нам начать бороться уже в ближайшее время. Мы не планируем годами проигрывать.
Один из журналистов после сделки написал мне, что даст оценку произошедшего в 2027 году. Но я ответил, что нужно подождать до 2030 года. Я думаю, что мы совершили лучшую сделку для нашего клуба. И это моя работа.
Конечно, пока нельзя сказать, как будут складываться дела у команды через три или пять лет. Но у меня хорошее предчувствие», — цитирует Стоуна ESPN.
- 30 марта 2021
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:59
-
09:32
-
08:55
-
07:29
-
07:14
-
05:22
-
01:02
-
00:34
- 29 марта 2021
-
23:33
-
23:20
-
22:57
-
22:45
-
22:38
-
21:46
-
21:39
-
20:18
-
19:15
-
19:09
-
18:20
-
18:07
-
17:21
-
16:50
-
16:29
-
16:09
-
15:29
-
14:33
-
13:40
-
12:54
-
11:59
-
11:28
-
10:41
-
09:45