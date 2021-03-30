В «Хьюстоне» высказались об обмене Хардена, после которого команда оказалась на дне

Генменеджер «Хьюстон Рокетс» Рафаэль Стоун прокомментировал переход защитника Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс». После ухода Хардена сезон у «Хьюстона» складывается неудачно. Команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. По словам Стоуна, он не сожалеет о принятом решении.

«Если бы я вновь оказался в такой ситуации, то 100% совершил бы эту сделку вновь. Конечно, вы не знаете всего, что знаю я. Но нисколько не сожалею об обмене. Я не сомневался, когда мы оформляли сделку.

Мы совершали и другие сделки. Но именно этот обмен позволит нам начать бороться уже в ближайшее время. Мы не планируем годами проигрывать.

Один из журналистов после сделки написал мне, что даст оценку произошедшего в 2027 году. Но я ответил, что нужно подождать до 2030 года. Я думаю, что мы совершили лучшую сделку для нашего клуба. И это моя работа.

Конечно, пока нельзя сказать, как будут складываться дела у команды через три или пять лет. Но у меня хорошее предчувствие», — цитирует Стоуна ESPN.