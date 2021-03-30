Димитрис Итудис: ЦСКА выполнил первую цель в Евролиге. Теперь идём ко второй

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (86:74), отдельно отметив, что подопечным удалось гарантировать участие в плей-офф турнира.

«ЦСКА победил очень сильного соперника — у них был высокий процент попаданий с двухочковых. Но мы заставили ключевых игроков «Зенита» выйти из зоны комфорта. Они пытались вернуться в игру за счёт мастерства, но мы сумели выстоять. Поздравляю свою команду с выходом в плей-офф — это первая цель в Евролиге. Теперь идём ко второй цели — стать одной из четырёх лучших команд регулярки, чтобы получить преимущество своей площадки в плей-офф.

Вы знаете, что представляет собой Пангос как создатель. Как важны Билли Бэрон, Уилл Томас, Остин Холлинз и Виталий Фридзон, хоть он и не сыграл сегодня. Мы вывели их из зоны комфорта. Считаю, что мы больше хотели победить сегодня. Победа нам была нужнее», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».