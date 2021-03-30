Димитрис Итудис: ЦСКА выполнил первую цель в Евролиге. Теперь идём ко второй

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (86:74), отдельно отметив, что подопечным удалось гарантировать участие в плей-офф турнира.
«ЦСКА победил очень сильного соперника — у них был высокий процент попаданий с двухочковых. Но мы заставили ключевых игроков «Зенита» выйти из зоны комфорта. Они пытались вернуться в игру за счёт мастерства, но мы сумели выстоять. Поздравляю свою команду с выходом в плей-офф — это первая цель в Евролиге. Теперь идём ко второй цели — стать одной из четырёх лучших команд регулярки, чтобы получить преимущество своей площадки в плей-офф.
Вы знаете, что представляет собой Пангос как создатель. Как важны Билли Бэрон, Уилл Томас, Остин Холлинз и Виталий Фридзон, хоть он и не сыграл сегодня. Мы вывели их из зоны комфорта. Считаю, что мы больше хотели победить сегодня. Победа нам была нужнее», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».
- 30 марта 2021
-
23:14
-
22:50
-
22:48
-
22:40
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
20:16
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
17:20
-
16:37
-
15:51
-
15:14
-
14:57
-
14:46
-
13:46
-
12:52
-
12:31
-
12:12
-
11:43
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:59
-
09:32
-
08:55
-
07:29
-
07:14
-
05:22
-
01:02
-
00:34
- 29 марта 2021
-
23:33
-
23:20