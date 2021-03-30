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Хавьер Паскуаль объяснил поражение «Зенита» в матче с ЦСКА

Хавьер Паскуаль объяснил поражение «Зенита» в матче с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль считает, что его подопечные показывали слишком мягкую игру в начале матча 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги против московского ЦСКА (74:86).

«Старались показать свой лучший баскетбол, но ЦСКА с самого начала использовал всю свою мощь, преимущество под кольцом, а мы не смогли остановить их. Им удавалось разбивать наши ловушки, они забросили свои мячи. При счёте 57:61 мы смотрелись хорошо, бросили три открытых трёхочковых, но не реализовали их. После этого вы всё видели сами. ЦСКА сегодня был сильнее. Нам надо работать над тем, чтобы быть более собранными в начале матча. Мы были слишком мягкими в начале», — приводит слова Паскуаля «Р-Спорт».

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