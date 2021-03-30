Хавьер Паскуаль объяснил поражение «Зенита» в матче с ЦСКА
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль считает, что его подопечные показывали слишком мягкую игру в начале матча 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги против московского ЦСКА (74:86).
«Старались показать свой лучший баскетбол, но ЦСКА с самого начала использовал всю свою мощь, преимущество под кольцом, а мы не смогли остановить их. Им удавалось разбивать наши ловушки, они забросили свои мячи. При счёте 57:61 мы смотрелись хорошо, бросили три открытых трёхочковых, но не реализовали их. После этого вы всё видели сами. ЦСКА сегодня был сильнее. Нам надо работать над тем, чтобы быть более собранными в начале матча. Мы были слишком мягкими в начале», — приводит слова Паскуаля «Р-Спорт».
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
23:14
-
22:50
-
22:48
-
22:40
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
20:16
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
17:20
-
16:37
-
15:51
-
15:14
-
14:57
-
14:46
-
13:46
-
12:52
-
12:31
-
12:12
-
11:43
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:59
-
09:32
-
08:55
-
07:29
-
07:14
-
05:22
-
01:02
-
00:34
- 29 марта 2021
-
23:33
-
23:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам