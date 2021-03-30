Димитрис Итудис высказался о ситуации вокруг Майка Джеймса после победы над «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал отстранение от тренировок и игр защитника Майка Джеймса после победного матча регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита» (86:74).



«Хотел бы сказать ещё несколько слов, которые записал себе на бумажке ещё до начала матча. Это идёт от моего сердца, и, думаю, я заранее отвечу на ваш вопрос. Тот состав, который мы имеем, включая наших травмированных игроков Джоэла Боломбоя и Николу Милутинова, оставшихся в Москве, — это те люди, с которыми мы готовы пойти на войну. Это те люди, которые уважают друг друга, уважают клуб, его ценности. Если мы хотим стать чемпионами, мы должны стать чемпионами во всём. Мы должны подавать пример людям, которые на нас смотрят, детям, которые хотят играть в баскетбол. Нужно уважать игроков, тренеров, каждого в клубе, включая людей, которые работают в раздевалке, водителей и всех остальных.

Если бы я поступил иначе в выборе этого состава, то не смог бы смотреть в глаза игрокам, пытаясь привести их к победе, и не мог бы говорить правду, говорить о тех целях, которых мы пытаемся достигнуть. Возможно, мы выбрали более тяжёлый путь, но мы его не боимся. Понимаем, что прийти к успеху тяжёлым путём иногда даже более приятно. Дело совсем не в победах, дело в уважении, о котором было сказано. Те люди, которые выходили на площадку в этом матче, ставят команду превыше каких-либо других ценностей и хотят помочь принести радость баскетбола болельщикам, своим семьям, самим себе. За счёт таких шагов мы хотим создавать побеждающий клуб, побеждающую команду», — приводит слова Итудиса «Матч ТВ».