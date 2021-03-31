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Президент ЦСКА отреагировал на победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Президент ЦСКА отреагировал на победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Баскетбол / Евролига 0
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итог матча 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита» (86:74).

«Эта победа была нужна как нам, так и «Зениту». Могу сказать, что в Петербурге в этом сезоне образовалась отличная команда. Проводит великолепный сезон. Понимаю, что ожидания всех жителей Северной столицы от своего клуба очень велики, но надо оставаться реалистами. Тот факт, что команда претендует на место в плей-офф в Евролиге в свой второй сезон, — это уже очень круто. Я вижу «Зенит» долгосрочным участником Евролиги», — приводят слова Ватутина «Известия».

ЦСКА обеспечил себе досрочный выход в плей-офф после победы в Санкт-Петербурге. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Билли Бэрон, в активе которого 24 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Йоханнес Фойгтманн (21).

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