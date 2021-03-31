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«Клипперс» сенсационно проиграли «Орландо», «Денвер» победил «Филадельфию»

«Клипперс» сенсационно проиграли «Орландо», «Денвер» победил «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 103:96.

В составе победителей лучшими в игре были Чума Океке (18 очков), Терренс Росс (15 очков) и Отто Портер (13 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в игре были Кавай Леонард (28 очков), Люк Кеннард (17 очков) и Реджи Джексон (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2021, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Кеннард - 17, Джексон - 15, Зубац - 14, Мэнн - 9, Паттерсон - 6, Коффи - 5, Батюм - 2, Беверли, Джордж, Ибака, Моррис, Отуру, Рондо, Скрабб
Орландо Мэджик: Океке - 18, Росс - 15, Портер - 13, Бамба - 12, Картер - 11, Берч - 8, Бэйкон - 8, Картер-Уильямс - 8, Хэмптон - 5, Эннис - 5, Айзек, Мане, Рэндл, Фульц, Харрис, Энтони

В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» дома обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 104:95. В составе «Наггетс» лучшими на паркете были Джамал Маррей (30 очков), Майкл Портер (27 очков) и Никола Йокич (21 очко и 10 подборов). У «Сиксерс» наиболее заметными в игре стали Тайриз Макси (13 очков), Тобиас Харрис (12 очков) и Бен Симмонс (11 очков).

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2021, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
104 : 95
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Маррей - 30, Портер - 27, Йокич - 21, Миллсэп - 10, Гордон - 6, Бартон - 4, Грин - 3, Дозьер - 3, Бол, Кампаццо, Кларк, Макги, Моррис, Ннаджи, Уиттингтон, Ховард, Чанчар
Филадельфия Сиксерс: Макси - 13, Харрис - 12, Симмонс - 11, Милтон - 10, Ховард - 10, Скотт - 9, Грин - 8, Карри - 8, Тибулл - 8, Коркмаз - 6, Браздейкис, Джо, Джонс, Рид, Такер, Хилл, Эмбиид

Также в НБА прошли ещё два матча: «Вашингтон Уизардс» – «Шарлотт Хорнетс» (104:114), «Финикс Санз» – «Атланта Хоукс» (117:110).

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