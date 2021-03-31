«Клипперс» сенсационно проиграли «Орландо», «Денвер» победил «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 103:96.

В составе победителей лучшими в игре были Чума Океке (18 очков), Терренс Росс (15 очков) и Отто Портер (13 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в игре были Кавай Леонард (28 очков), Люк Кеннард (17 очков) и Реджи Джексон (15 очков).

В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» дома обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 104:95. В составе «Наггетс» лучшими на паркете были Джамал Маррей (30 очков), Майкл Портер (27 очков) и Никола Йокич (21 очко и 10 подборов). У «Сиксерс» наиболее заметными в игре стали Тайриз Макси (13 очков), Тобиас Харрис (12 очков) и Бен Симмонс (11 очков).

Также в НБА прошли ещё два матча: «Вашингтон Уизардс» – «Шарлотт Хорнетс» (104:114), «Финикс Санз» – «Атланта Хоукс» (117:110).