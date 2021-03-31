Марк Газоль находится на грани отчисления из «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль близок к уходу из калифорнийского клуба, сообщает Bleacher Report. По данным источника, «Лейкерс» могут выкупить контракт испанца. Решение связано с подписанием центрового Андре Драммонда.

Теперь в команде сразу трое центровых: Драммонд, Газоль и Монтрез Харрелл. Хоть главный тренер Фрэнк Вогель и говорит, что все трое нужны «Лейкерс», очевидно, что 36-летний Газоль здесь является третьим в списке.

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс» в нынешнем сезоне в среднем набирает 4,8 очка, делает 3,9 подбора и 2,0 передачи. В среднем он проводит на площадке 19,8 минуты за матч.

«Лейкерс» предложили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность бороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.