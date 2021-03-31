Марк Газоль находится на грани отчисления из «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль близок к уходу из калифорнийского клуба, сообщает Bleacher Report. По данным источника, «Лейкерс» могут выкупить контракт испанца. Решение связано с подписанием центрового Андре Драммонда.
Теперь в команде сразу трое центровых: Драммонд, Газоль и Монтрез Харрелл. Хоть главный тренер Фрэнк Вогель и говорит, что все трое нужны «Лейкерс», очевидно, что 36-летний Газоль здесь является третьим в списке.
Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс» в нынешнем сезоне в среднем набирает 4,8 очка, делает 3,9 подбора и 2,0 передачи. В среднем он проводит на площадке 19,8 минуты за матч.
«Лейкерс» предложили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность бороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.
- 31 марта 2021
-
11:28
-
10:52
-
10:13
-
09:27
-
09:16
-
07:40
-
00:42
-
00:33
-
00:08
- 30 марта 2021
-
23:14
-
22:50
-
22:48
-
22:40
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
20:16
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
17:20
-
16:37
-
15:51
-
15:14
-
14:57
-
14:46
-
13:46
-
12:52
-
12:31
-
12:12
-
11:43
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:59