Самолёт клуба НБА врезался в стаю птиц и совершил экстренную посадку. Фото
Самолёт, на котором летели игроки «Юты Джаз» в Мемфис, совершил экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити. Воздушное судно врезалось в стаю птиц вскоре после взлёта. В результате инцидента никто не пострадал, но самолёт получил повреждения. Также на носовой части остались пятна крови.
«При взлёте самолёт попал в стаю птиц. Из-за этого выключился левый двигатель, а пилот объявил аварийную посадку. Самолёт приземлился без происшествий», — сообщили в пресс-службе авиакомпании Delta.
Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста Брайана Шни.
Игроки «Юты» на произошедшее отреагировали спокойно. Например, Руди Гобер позднее написал: «Какой прекрасный день!». В свою очередь Донован Митчелл опубликовал эмодзи с руками, сложенными для молитвы.
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