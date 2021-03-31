Голливудский актёр опубликовал изобличительные данные о Кевине Дюранте

Известный актёр и комик Майкл Рапапорт опубликовал переписку с форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом. Баскетболист во время переписки грубо оскорбляет собеседника и угрожает ему расправой.

«Скажи своему папочке Чаку, чтобы он лучше делал свою работу и формулировал вопросы! Я плюну тебе в лицо, когда тебя встречу, клянусь. Давай завтра встретимся в 10? Или ещё лучше скажи, какой у тебя адрес!

Какое вообще тебе дело, как я даю интервью. Я уверен, что даже твоя жена тебя не уважает», — написал Дюрант. При этом он использовал ещё множество нецензурных выражений.

«Как многие из вас знают, я часто получаю угрозы и отвратительные сообщения. Но я никогда даже в своих мечтал не думал, что среди людей, которые мне пишут, будет любимец Америки Кевин Дюрант. Теперь он угрожает мне, хочет подраться и упоминает мою жену. И да, его аккаунт не взломали, если что», — написал Рапапорт, выложив переписку.