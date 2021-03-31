Пабло Ласо получил дисквалификацию в Евролиге

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо дисквалифицирован на один матч Евролиги. Наставника испанского клуба отстранили за неуважение к судьям, сообщает Eurohoops. Таким образом, тренер будет вынужден пропустить матч с «Олимпиакосом», который пройдёт в пятницу, 2 апреля.
Ласо оспаривал судейские решения в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом». Встреча закончилась победой турецкого клуба со счётом 108:83.
В концовке матча Ласо был удалён с двумя техническими. При этом тренер продолжал выражать недовольство и после удаления.
«Реал» занимает восьмое место в турнирной таблице Евролиги. Испанский клуб продолжает бороться за путёвку в плей-офф турнира. На одну победу от «Реала» отстают «Валенсия» и «Зенит», которые провели на матч меньше.
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