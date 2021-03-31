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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Еврокубка

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0
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УНИКС на своей площадке обыграл «Локомотив-Кубань» в третьем решающем матче четвертьфинала Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 82:78.

В первой четверти гостям удалось выйти вперёд — 18:24. Во второй десятиминутке преимущество «Локомотива-Кубань» выросло до 11 очков, однако команда быстро растеряла его и к большому перерыву счёт на табло был 41:37. В третьей четверти УНИКС завладел инициативой и ни разу не уступал в счёте — 59:56. В заключительном отрезке борьба была равной, нарастить значительной отрыв ни одной из команд не удалось, однако победу вырвал УНИКС.

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 19 очков. «Локомотиву-Кубань» больше всего очков принёс Кевин Херви (22).

Напомним, первый матч серии завершился победой УНИКСа (94:88), второй — победой «Локомотива-Кубань» (86:74). В полуфинале Еврокубка УНИКС встретится с «Виртусом».

Еврокубок. 1/4 финала. 3-й матч
31 марта 2021, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
82 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Смит - 19, Морган - 17, Уайт - 17, Браун - 10, Холланд - 7, Жбанов - 5, Узинский - 3, Канаан - 2, Теодор - 2, Клименко, Колесников, Сергеев
Локомотив-Кубань: Херви - 22, Кузминскас - 19, Уильямс-Госс - 9, Калниетис - 8, Линч - 6, Емченко - 5, Каммингс - 5, Гордон - 2, Мартюк - 2, Долинин, Мотовилов, Сычков
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