УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Еврокубка

УНИКС на своей площадке обыграл «Локомотив-Кубань» в третьем решающем матче четвертьфинала Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 82:78.
В первой четверти гостям удалось выйти вперёд — 18:24. Во второй десятиминутке преимущество «Локомотива-Кубань» выросло до 11 очков, однако команда быстро растеряла его и к большому перерыву счёт на табло был 41:37. В третьей четверти УНИКС завладел инициативой и ни разу не уступал в счёте — 59:56. В заключительном отрезке борьба была равной, нарастить значительной отрыв ни одной из команд не удалось, однако победу вырвал УНИКС.
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 19 очков. «Локомотиву-Кубань» больше всего очков принёс Кевин Херви (22).
Напомним, первый матч серии завершился победой УНИКСа (94:88), второй — победой «Локомотива-Кубань» (86:74). В полуфинале Еврокубка УНИКС встретится с «Виртусом».
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