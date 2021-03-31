«Химки» в овертайме обыграли АСВЕЛ в матче Евролиги, Швед набрал 32 очка

«Химки» на своей площадке обыграли АСВЕЛ в матче 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 87:85.

Первая четверть прошла в равной борьбе, однако гости оказались немного сильнее — 20:22. Во второй десятиминутке «Химкам» удалось вырваться вперёд — 42:31. В третьей четверти подмосковный клуб не уступал в счёте, команде удалось нарастить преимущество — 62:50. В заключительной четверти команде не удалось сохранить отрыв, АСВЕЛ сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 32 очка. 28 очков на свой счёт записал Джордан Мики. В команде гостей самым результативным стал Гершон Ябуселе — 24 очка.

В следующем матче Евролиги «Химкам» предстоит встреча с ЦСКА.